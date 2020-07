Barry Baltus (CarXpert PruestelGP) a terminé 24e, sur 31, de sa première course en championnat du monde de Moto3, le Grand Prix d'Espagne dimanche sur le circuit Angel Nieto de Jerez de la Frontera. L'Espagnol Albert Arenas (Gaviota Aspar Team Moto3), déjà vainqueur au qatar au mois de mars, a remporté sa deuxième victoire en autant de courses.Barry Baltus s'est élancé depuis la 29e position sur la grille, le Waretois est remonté progressivement au classement, profitant de quelques chutes devant lui. Montrant un rythme intéressant, le jeune pilote de 16 ans pointait en 20e position à quatre tours de la fin, mais a été pénalisé pour non-respect des limites de la piste. Devant passer par le "long lap" au dernier virage, Baltus a finalement terminé à la 24e place. La deuxième course de la saison, la première avait été maintenue au Qatar en mars dernier au tout début de la pandémie de Covid-19, a été remportée par l'Espagnol Albert Arenas (Gaviota Aspar Team Moto3) au terme d'une lutte très disputée jusqu'au dernier virage. Le podium est complété par le Japonais Ai Ogura (Honda Team Asia), remonté depuis la 15e place, et l'Italien Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team). La troisième course de la saison aura lieu de nouveau lieu à Jerez de la Frontera le week-end prochain, à l'occasion du Grand Prix d'Andalousie. (Belga)