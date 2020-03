Bart Swings a remporté le classement final de l'épreuve de Coupe du monde du 'départ groupé' (mass start) grâce à sa 2e place lors de la dernière étape de patinage de vitesse à Heerenveen, aux Pays-Bas, dimanche.Le vice-champion olympique et champion d'Europe de la spécialité (7:47.120) n'a été devancé que par le Sud-Coréen Jaewon Chung (7:47.060). L'Américain Joey Mantia (7:47.190), 3e complète le podium et doit laisser la victoire finale au Louvaniste. Au classement final de la Coupe du monde du 'départ groupé', Bart Swings termine en effet avec 570 points devant Joey Mantia (569 pts) et Jaewon Chung (462 pts). Bart Swings va à présent entamer sa saison de patinage à roulettes en disputant un marathon à Lima au Pérou dans un peu moins d'un mois. (Belga)