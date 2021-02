Bart Swings en finale de l'épreuve du départ groupé

Bart Swings s'est qualifié pour la finale de l'épreuve du départ groupé (mass start) de championnat du monde de patinage de vitesse samedi à Heerenveen, aux Pays-Bas.Vice-champion olympique et champion d'Europe de la spécialité, Bart Swings a pris la 6e place de la première demi-finale en 6:15.67 dans une course remportée par le Russe Danila Semerikov en 7:38.30. La seconde demi-finale a permis au Néo-Zélandais Peter Michael de se montrer le plus rapide. Les 8 premiers de chaque série se qualifient pour la finale prévue à 17h11. C'est la dixième fois que Bart Swings, qui a fêté ses 30 ans vendredi, participe aux Mondiaux. Il n'a encore jamais pu monter sur le podium. Chez les dames, Sandrine Tas a terminé 9e de sa demi-finale, la première, en 8:43.70. Elle n'a pas droit à une finale prévue à 16h54. Les Néerlandaises Irène Schouten et Marijke Groenewoud ont remporté leur demi-finale respective. Dans l'intervalle, Stien Vanhoutte aura disputé le 1.000m. (Belga)

