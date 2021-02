Bart Swings a décroché la médaille de bronze en finale de l'épreuve du départ groupé (mass start) des championnats du monde de patinage de vitesse samedi à Heerenveen, aux Pays-Bas.Vice-champion olympique et champion d'Europe de la spécialité, Bart Swings décroche sa première médaille dans un championnat du monde. Le titre mondial est revenu à l'Américain Joey Mantia. Le Néerlandais Arjan Stroetinga a pris la médaille d'argent. Le tenant du titre, le Néerlandais Jorrit Bergsma a dû se contenter de la 7e place. C'est la dixième fois que Bart Swings, qui a fêté ses 30 ans vendredi, participe aux Mondiaux. Chez les dames, Sandrine Tas a terminé 9e de sa demi-finale, la première, en 8:43.70. Elle n'a pas droit à la finale. Les Néerlandaises Irène Schouten et Marijke Groenewoud ont remporté leur demi-finale respective. La Néerlandaise Marijke Groenewoud, 22 ans, a décroché le titre de championne du monde devant la Canadienne Ivanie Blondin, 2e, et sa compatriote Irene Schouten, 3e. Sur 1.000m, Stien Vanhoutte, 24 ans, a pris la 20e place (sur 24 engagées) en 1:19.308. Le titre mondial est revenu à la détentrice du record du monde, l'Américaine Brittany Bowe, 32 ans, en 1:14.128. Elle a détrôné la Néerlandaise, tenante du titre, Jutta Leerdam, médaillée d'argent, de 54/100es, la Russe Elizaveta Goloebeva, médaillée de bronze, de 72/100es. Chez les messieurs, sur 1.000m, Kai Verbij, 26 ans, l'a emporté en 1:08.05, détrônant le Russe Pavel Kulchnikov, 2e en 1:08.31. Le Canadien Laurent Dubreuil, champion du monde vendredi sur 550m, a pris la médaille de bronze en 1:08.56. Candidat à la victoire, le Néerlandais Thomas Krol a été disqualifié. Dimanche, en clôture, fera place aux 1.500m, au 5.000m dames et 10.000m messieurs. (Belga)