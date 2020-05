Bart Swings, le meilleur patineur belge de vitesse sur glace, rejoindra la saison prochaine la formation néerlandaise IKO. Elle comprend en son sein les championnes olympiques en titre Jorien Ter Mors (1000m), Esmee Visser (5000m) et l'ancien champion olympique Jan Blokhuijsen (poursuite par équipe en 2014). Le sponsor IKO Insulations a son siège européen situé à Anvers."Nous suivons Bart depuis un certain temps et il s'est entraîné avec nous parfois la saison dernière", a fait savoir sa nouvelle équipe pour expliquer son arrivée. "Nous pensons que nous disposons d'un environnement qui lui convienne avec des patineurs forts avec lesquels il pourra s'entraîner quotidiennement. Le plus grand profit que Bart puisse faire est d'améliorer sa technique de patinage. S'il y parvient, il pourra sans aucun doute se battre pour l'or olympique à Pékin en 2022". "Je suis très heureux de rejoindre l'équipe IKO", a réagi Swings. "J'ai beaucoup de confiance dans la collaboration avec les entraîneurs et je me réjouis de m'entraîner avec mes coéquipiers. L'approche du sport et la façon de penser et de travailler pour être le plus performant possible m'ont immédiatement convaincu de choisir cette équipe". Le Louvaniste, champion d'Europe de mass-start, n'a pas oublié qu'il a connu sa meilleure saison sur la glace en 2015 quand il s'entraînait régulièrement avec Jan Blokhuijsen, son désormais équipier à plein temps. (Belga)