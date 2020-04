Le recordman de Belgique du marathon Bashir Abdi, qui a signé le temps de 2h04:49 le 1er mars dernier lors du marathon de Tokyo, a été retenu parmi les candidats au titre d'athlète européen du mois de mars jeudi par la fédération européenne d'athlétisme (EA/European Athletics).Le Gantois d'origine somalienne de 31 ans a réalisé dans la capitale japonaise le 2e meilleur chrono européen de l'histoire sur les mythiques 42,195 km. Seul le Turc Kaan Kigen Ozbilen a couru plus vite en 2h04:16, le 1er décembre 2019 à Valence. Les autres candidats retenus par European Athletics sont les Espagnols Jorge Urena (heptathlon) et Pablo Torrijos (triple saut), le Croate Filip Mihaljevic (poids) et le Français Renaud Lavillenie (perche). Les votes du public doivent être envoyés à EA avant le 7 avril à midi via Facebook, Twitter et Instagram. Plusieurs athlètes belges ont déjà obtenu ce prix créé en 2007 : Atelaw Bekele (décembre 2011), Pieter-Jan Hannes (décembre 2013), Soufiane Bouchikhi (novembre 2017) et Koen Naert (août 2018). Côté féminin, Kim Gevaert fut la première lauréate belge en juin 2007. Louise Carton fut la deuxième en décembre 2015. Nafi Thiam a elle été choisie à deux reprises en mai 2017 et juin 2019. (Belga)