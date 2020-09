"Be Modern", "Purification" et "Art Cares Covid", les 3 nouvelles expositions des MRBAB

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ouvriront simultanément, à partir du 2 octobre et jusqu'au 24 janvier, trois expositions résolument tournées vers l'Art moderne et contemporain : "Be Modern", "Purification" et "Art Cares Covid".Avec "Be Modern", l'institution culturelle bruxelloise exposera, sur le thème "De Paul Klee (1879-1940) à Luc Tuymans (né en 1958)", une sélection de quelque 150 toiles, oeuvres sur papier, sculptures, installations et vidéos réalisées par des artistes belges et internationaux de renom, qui retraceront l'histoire moderne des arts visuels avec, comme fil conducteur, leur soif de liberté et d'expérimentation. Trois grands thèmes seront abordés : l'émancipation de la ligne et de la couleur, d'abord, ainsi que l'évolution vers un langage visuel radicalement abstrait. L'utilisation d'une diversité de matériaux ou encore le changement du rapport à l'objet et les perceptions de l'art conceptuel, ensuite. Enfin, l'accent sera également mis sur l'évolution des rapports entre l'homme et le monde au cours du siècle dernier, ainsi que sur les questions existentielles qui en résultent. En plus de cet éclairage nouveau sur la collection du musée, un volet complémentaire sera présenté au Patio -2, afin de mettre en lumière le bouleversement esthétique apporté par le courant minimaliste américain et cela grâce à des prêts, provenant de collections privées, de trois oeuvres exceptionnelles de Frank Stella, âgé aujourd'hui de 84 ans. D'autre part, les récentes acquisitions du musée seront exposées au Niveau -3, certaines pour la première fois. Des oeuvres de Georges Meurant, Chéri Samba, Agnès Guillaume, Rinus van de Velde ou encore Emmanuel Van der Auwera pourront ainsi être admirées. "Purification", par ailleurs, est le thème du travail présenté par Bill Viola, âgé de 69 ans, et qui est considéré comme le pionnier de l'art vidéo, lui qui a notamment mis au jour les possibilités de la technologie numérique. Les installations de Bill Viola plongent le spectateur dans un univers contemplatif, imprégné de mysticisme et dans laquelle la figure humaine occupe une place essentielle. Viola a, par ailleurs, marqué son admiration pour les grands maîtres anciens. "Purification" est constituée d'une double projection réalisée pour la mise en scène par Peter Sellars de l'opéra "Tristan et Isolde" de Richard Wagner. Cette installation s'avère être une parfaite synthèse de cette approche privilégiée. Ici, un couple se livre, avec des gestes ralentis à l'extrême, à un rituel de purification qui évoque en fait une renaissance. Enfin, avec "Art Cares Covid", les MRBAB s'associent au secteur des arts plastiques particulièrement touchés par la crise générée par le Covid-19, qui a entraîné la fermeture des galeries et l'annulation d'expositions et d'événements culturels. Un groupe d'artistes, de diverses générations, mais tous basés en Belgique, s'est constitué à travers une plate-forme virtuelle. Une sélection d'oeuvres de plus de quarante créateurs sera exposée dans le cadre de cette exposition. Les MRBAB sont accessibles du mardi au vendredi de 10h00 à 17h00, ainsi que le samedi et le dimanche de 11h00 à 18h00. (Belga)

