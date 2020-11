L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit pour samedi après-midi, des éclaircies par endroits d'abord. Mais ensuite, les champs nuageux deviendront graduellement dominants, surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. Il y aura encore un risque de quelques bruines dans la région côtière. Les maxima oscilleront entre 4 et 12 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré, et à la côte généralement assez fort, avec des rafales autour de 45 ou 50 km/h.Au cours de la nuit de samedi à dimanche, le ciel sera souvent très nuageux avec parfois quelques bruines. En fin de nuit, on notera des précipitations plus marquées sur le nord du pays. Les minima iront de 1 à 10 degrés. Dimanche, le temps sera souvent gris avec des bruines ou des pluies à partir du nord. Les températures maximales seront comprises entre 6 et 12 degrés. Lundi, il y aura encore des précipitations sur la partie sud du pays. Le temps sera toutefois plus sec avec parfois des éclaircies sur le nord. A la mi-journée, le mercure indiquera de 6 à 11 degrés. Mardi, on bénéficiera d'un temps sec avec graduellement de larges éclaircies, les températures évolueront peu. (Belga)