Les équipes féminines de La Gantoise et du Dragons ont remporté leur première manche des demi-finales aller des playoffs de hockey sur gazon, la Belfius Hockey League, dimanche en déplacement. Les Gantoises se sont imposées 1-5 au Racing, tandis que les Anversoises sont allées chercher un succès 1-3 chez leurs voisines de l'Antwerp. Les duels retour auront lieu dimanche prochain à Brasschaat et Gand, à partir de 12h00.Au Fort Jaco, les Red Panthers Alix Gerniers (6e) et Ambre Ballenghien (28e) avaient permis aux visiteuses de mener 1-2 à la mi-temps, après une égalisation de Jill Boon sur stroke (12e). C'est dans le 3e quart-temps que les joueuses de Kevan Demartinis ont pris le large. D'abord sur un doublé de Ballenghien (48e), puis une minute plus tard sur un but de la jeune Noa Schreurs (49e). Stéphanie Vanden Borre fixait sur pc le score (58e) qui n'a que peu d'importance puisqu'une victoire des Uccloises dimanche prochain leur donnerait le droit d'aller aux shoot-outs. L'Antwerp devra également l'emporter la semaine prochaine à Brasschaat s'il veut accéder en finale. A Sint-Job-in-'t-Goor, les locales ont été menées 0-3 sur des buts de Margaux Struyf (4e), Valérie Magis (9e) et Stéphanie De Groof (52e, pc), avant de sauver l'honneur par Laurine Delforge en fin de partie (66e). Dans les matchs de classement pour les places 5 à 7, disputés en une manche, le Daring a battu le Victory 2-1, terminant ainsi 5e du championnat 2020-21, tandis que le Braxgata a pris la mesure 4-0 de l'Herakles pour se classer 7e. (Belga)