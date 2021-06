Outre l'absence d'Ann Wauters, la sélection des douze pour l'Euro de basket féminin du 17 au 27 juin, publiée dimanche par la fédération, comporte une autre surprise avec la non-sélection de Laure Résimont.Marjorie Carpréaux, l'autre 'vétéran' du groupe avec Ann Wauters, 33 ans, 145 sélections, fait elle bien partie de la sélection, elle qui était réapparue en équipe nationale en 2016 aussi, tout comme Ann Wauters, avec l'intronisation de Philip Mestdagh comme sélectionneur. Philip Mestdagh entend au minimum entrer dans le top 6 de l'Euro pour décrocher un billet pour les tournois de qualifications en vue de la Coupe du monde en Australie du 22 septembre au 1er octobre 2022. Mais les ambitions des Belges vont bien au-delà, lorgnant sur le podium à Valence en Espagne. Ainsi parmi les 16 joueuses de la sélection, ce sont Ann Wauters, Laure Resimont, Elise Ramette et Becky Massey qui sont écartées. La Belgique entamera son 3e championnat d'Europe consécutif après une absence de dix ans en phase finale par trois duels dans son groupe C face à la Bosnie-Herzégovine le 17 juin (15h00), la Slovénie le 18 juin (15h00) et la Turquie le 20 juin (15h00). Le premier se qualifie directement pour les quarts de finale (le 23 juin à Strasbourg). Le 2e et 3e jouent (le 21 juin à Strasbourg) un 8e de finale croisé avec le 3e et 2e du groupe D (France, République Tchèque, Russie et Croatie) pour une place dans le top 8. Le 4e de la poule est éliminé. Les matches de classements et les demi-finales auront lieu le 26 juin à Valence ainsi que le match pour la 3e place et la finale le 27 juin. Avant de rejoindre l'Euro le 14 juin en train, trois dernières rencontres de préparation en test-event les 9, 10 et 12 juin seront organisées à Courtrai. Avec du public. La première rencontre sera un scrimmage - un match d'entraînement - entre les Belges, avec 400 spectateurs (famille et amis). Le 10 contre la Grèce, la partie pourra se jouer devant 550 spectateurs et 700 le 12, aussi toujours contre les Grecques, qualifiées également pour l'Euro. La Belgique avait terminé 3e, sur le podium, de l'Euro 2017 à Prague, dix ans après sa dernière phase finale à Chieti en 2007. Dans la foulée, les Belgian Cats avaient enchaîné avec une 4e place spectaculaire à la Coupe du monde 2018 à Tenerife puis par une 5e place à l'Euro de Belgrade en 2019 et un tournoi de qualification olympique d'Ostende en février de l'an dernier couronné de succès. Les Belges ont aussi assuré, donc, leur participation à cet Euro 2021 grâce à un six sur six en qualifications, ce sans-faute étant une première pour les Belgian Cats. Dans la foulée du championnat d'Europe, la Belgique prépareront ensuite les Jeux Olympiques de Tokyo du 27 juillet au 8 août. (Belga)