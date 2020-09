L'Orée, qui s'est imposé 2-3 à Louvain, mène désormais seul le classement de la Belgian Hockey League, le championnat de Belgique messieurs de hockey, à l'issue de la 4e journée de dimanche.Le club woluwéen, toujours sans John-John Dohmen blessé aux ischios, a pris la mesure chez eux des Universitaires 2-3 grâce à des buts en 1e mi-temps de Facundo Callioni (24e), Timothée Clément (26e) et Micael Domene (33e). Avec le maximum de points après 4 matchs (12), les hommes de Xavier De Greve comptent 2 unités d'avance sur La Gantoise, tenue pour sa part en échec 3-3 au Waterloo Ducks, deux équipes qui sortaient sur un sans faute après leur premières journées de championnat. Louvain suit avec 9 points, devant le Watducks (1 match de moins), et l'Antwerp, victorieux dimanche 5-2 face aux Liégeois de l'Old Club. Le Léopold, tenant du titre d'avant-Covid, poursuit sa spirale négative. Déjà battu la semaine dernière par les Waterlootois, les joueurs de Robin Geens ont cette fois subi la loi des Anversois de l'Herakles (2-1) et partagent le milieu de classement avec le Dragons, facile vainqueur 7-3 des Molenbeekois du Daring. Suivent ensuite avec 4 points le Braxgata, vainqueur 3-5 à Namur, le Daring et le Beerschot, qui a profité de l'arrivée de l'ancien international allemand Moritz Fürste pour défaire le Racing et Victor Wegnez dans ses installations du Fort Jaco (1-2). Racing et Herakles suivent avec 3 unités aux places 11 et 12, alors que les lanternes rouges de l'Old Club et Namur, sans aucun point à leur compteur, font figure d'oiseaux pour le chat en vue de la relégation en D1. (Belga)