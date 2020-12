Alors qu'il ne reste plus qu'une journée du 1er tour à disputer, La Gantoise s'est assuré dimanche d'un statut de champion d'automne au terme de la 12e journée de Belgian Men Hockey League. Le club gantois, victorieux 4-1 du Beerschot, demeure ainsi la seule équipe invaincue. En milieu de classement, le Racing a réussi la bonne affaire du week-end en s'imposant 1-3 à Louvain, lui permettant de rejoindre pour la 1ère fois de la saison le top 8 qualificatif en vue du 2e tour pour le titre.Les joueurs de Pascal Kina, menés au score en début de partie, ont égalisé peu avant la mi-temps, avant de s'envoler après la pause (4-1). Les leaders de la compétition totalisent 34 points sur 36, n'ayant concédé jusqu'ici qu'un seul partage contre le Waterloo Ducks. Ce dernier n'a pu défendre sa 2e place dimanche, son match prévu à Namur ayant été remis en raison du gel. Les Waterlootois, 26 points, se sont ainsi faits dépassés provisoirement d'une unité par l'Orée, qui a émergé en deuxième mi-temps face au Dragons grâce à un goal - de nouveau - décisif de John-John Dohmen (2-1). Le Léopold s'est lui aussi fait peur face au Daring. Menant 3-1 à 14 minutes du terme, les Ucclois ont vu leur avance fondre en 9 minutes de temps, l'égalisation de Thomas Vander Gracht tombant à 4 minutes du coup de sifflet final. Mais c'était sans compter sur Tom Boon. Après avoir déjà débloqué le marquoir en début de match, le Red Lion a permis à ses couleurs de l'emporter dans les 20 dernières secondes de jeu en envoyant un revers meurtrier dans le plafond de la cage molenbeekoise (4-3). Une 23e réalisation pour le leader du classement des buteurs. Grâce à ces 3 points à l'arraché, les hommes de Robin Geens reviennent à hauteur du Watducks (26 pts). Outre ces 4 équipes, seul Louvain (19 pts) est mathématiquement sûr de se qualifier pour le 2e tour du haut, réservé aux 8 premières équipes. Cette phase se déroulera en deux poules de quatre, dont les deux meilleurs se hisseront en demi-finales des playoffs. Le Beerschot (17), le Dragons (17) et le Racing (15) possèdent les meilleurs papiers avant la journée de rattrapage de jeudi, où le Dragons accueillera notamment le Racing. L'Herakles (13), dont la rencontre sur le terrain des Liégeois de l'Old Club a également été remise, pourrait venir s'immiscer au débat et son match de clôture où il recevra le Racing sent déjà la poudre. Tout comme le duel entre les Ours du Beerschot et le Braxgata de Loïck Luypaert, vainqueur dimanche 3-1 de l'Antwerp et 9e au classement à seulement 1 point du Racing. L'Antwerp, le Daring, Namur et l'Old Club ne pourront eux éviter le 2e tour pour éviter la dégradation. . (Belga)