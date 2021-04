Belgian Men Hockey League - Statu quo en play-downs, dont l'intérêt n'est plus beaucoup de mise

Avec les victoires de 3 premiers contre les trois dernières équipes au classement des play-downs de la Belgian Hockey League, jeudi soir en nocturne, il n'existe quasi plus aucune incertitude quant à la destinée de Namur et de l'Old Club, futurs descendants en D1 du championnat masculin de hockey.Dans l'attente de la décision de l'AG des clubs le 11 mai et la possible décision d'un championnat à 12 équipes en 2021-22 avec uniquement deux clubs rétrogradés cette saison (au lieu de 3 initialement prévu), il n'existe pratiquement plus aucun suspense quant à la désignation des deux fauteuils de descendants. L'Herakles a préservé son statut de leader des play-downs en s'imposant de justesse 1-2 chez son voisin de l'Antwerp, grâce à des buts en fin de partie d'Amorosini et de Delaisse. De son côté, le Braxgata de Loïck Luypaert, absent avec les Red Lions jeudi contre la France, n'a eu aucune difficulté à venir à bout de Namur (0-6). Le Daring a, lui, dû batailler ferme jusqu'en fin de match pour remonter au score face à la lanterne rouge de l'Old Club et finalement s'imposer 4-3. Au classement, l'Herakles mène avec 22 unités, devant le Braxgata (21), le Daring (17) et l'Antwerp (12), alors que Namur (3) et l'Old Club (1) ferment la marche. La 7e journée des play-downs reprendra son cours en même temps que la 5e et avant-dernière journée des play-offs, le dimanche 11 avril. (Belga)

