Le Britannique Ben Swift (Ineos Grenadiers) et le Portugais Joao Almeida (Deceuninck - Quick-Step) ont remporté samedi l'édition de Noël du Challenge of Stars, une compétition virtuelle de cyclisme.Swift a battu en finale le Français Arnaud Démare. En demi-finale, il avait éliminé Tim Merlier. Mercier avait devancé l'Irlandais Sam Bennett en quarts de finale. Le tournoi des grimpeurs, disputé sur un Stelvio virtuel, a vu la victoire d'Almeida. Le Portugais s'est joué d'Harm Vanhoucke puis de l'Italien Giulio Ciccone, vainqueur en mai du premier Challenge of Stars, avant de prendre la mesure en finale de Ben Zwiehoff, coureur de mountainbike qui rejoindra la saison prochaine BORA - hansgrohe pour ses débuts sur la route. (Belga)