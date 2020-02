Le film "There is No Evil" de l'Iranien Mohammad Rasoulof, interdit de quitter le territoire, a remporté samedi soir l'Ours d'or à Berlin, au terme d'une 70e édition politique et engagée qui a également récompensé un film sur l'avortement.L'équipe du film a reçu une ovation debout lors de la cérémonie de clôture de la Berlinale, marquée par l'absence du réalisateur déjà primé à Cannes. (Belga)