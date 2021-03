BGDC - La Porsche de Rousseau/Vandierendonk remporte la première course à Zolder

Didier Rousseau et Nicolas Vandierendonk (Porsche Cayman) ont remporté ce samedi les 200 minutes de Zolder, première manche de l'année 2021 en Belgian Gentlemen Drivers Club.Après une saison 2020 où seule une épreuve avait pu être disputée en raison de la situation sanitaire, le BGDC a lancé sa saison 2021 ce samedi sur le circuit de Zolder. Après cette course longue de 3h20, c'est la Porsche de Didier Rousseau et Nicolas Vandierendonk qui s'est imposée avec 114 tours couverts. Ils se sont imposés avec 25 secondes d'avance sur la BMW M4 GT4 d'Hakan et Recep Sari. La VW Golf de Camille, Louis et Michael Mazuin a terminé sur la troisième marche du podium au général et l'a emporté en Division 2. La victoire en Division 3 est revenue à la MARC Focus V8 de Raphaël Van Der Straten/Pierre-Yves Paque, qui ont terminé 8e du général alors qu'en Division 1, c'est la Renault Clio de Hervé Deger/Olivier Debroux/François Jeukenne qui s'est imposée avec une 10e place au classement général. Les deux prochaines courses auront lieu en France, sur le circuit de Magny-Cours, du 13 au 16 mai. (Belga)

