Joe Biden a invité les chefs du Congrès, républicains et démocrates, à assister avec lui à un office religieux mercredi matin à Washington, avant sa cérémonie d'investiture, selon des sources proches du président élu des Etats-Unis.Le chef des sénateurs républicains Mitch McConnell, qui fut jusqu'à récemment l'un des plus solides alliés de Donald Trump, a accepté d'assister à l'office de la cathédrale Saint-Matthieu, ont indiqué ses services. La cheffe démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer et le leader du groupe républicain à la chambre basse Kevin McCarthy ont également été conviés. Joe Biden, un catholique pratiquant de 78 ans, a été élu le 3 novembre sur la promesse de "réconcilier" l'Amérique, très divisée par la présidence de Donald Trump. (Belga)