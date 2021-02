Le président américain Joe Biden entend "recalibrer" la relation avec l'Arabie saoudite et communiquera avec le roi Salmane, plutôt qu'avec le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS), a indiqué mardi la Maison Blanche."Nous avons clairement dit depuis le début que nous allions recalibrer notre relation avec l'Arabie saoudite", a souligné Jen Psaki, porte-parole de l'exécutif américain. Interrogée sur un éventuel échange téléphonique à venir entre le président et "MBS", qui était l'interlocuteur privilégié sous la présidence de Donald Trump, Mme Psaki a clairement indiqué que cela n'était pas à l'ordre du jour. "L'homologue du président est le roi Salmane et il aura un échange avec lui le moment venu", a-t-elle expliqué. Interrogé une nouvelle fois sur les raisons pour lesquelles M. Biden n'avait toujours pas appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, près d'un mois après son arrivée au pouvoir, Mme Psaki a assuré que cet échange interviendrait "bientôt". (Belga)