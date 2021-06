Biden veut rétablir des protections d'espèces menacées supprimées par Trump

L'administration du président Joe Biden a annoncé vendredi vouloir rétablir des mesures de protection d'espèces menacées ayant été substantiellement assouplies par le gouvernement de son prédécesseur Donald Trump.L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) "va déclencher le processus de régulation dans les mois qui viennent afin de réviser, annuler ou rétablir cinq mesures de l'Endangered Species Act finalisées par l'administration précédente", a-t-elle déclaré dans un communiqué. Cette loi datant de 1973, référence mondiale en matière de sauvegarde de l'environnement, a notamment permis de sauver de l'extinction le pygargue à tête blanche, l'emblème même du pays. Elle a été significativement modifiée par le gouvernement républicain de Donald Trump. Une clause accordant automatiquement la même protection aux espèces dites "menacées" qu'aux espèces "en danger d'extinction" immédiat a notamment été supprimée. Et les entreprises peuvent dorénavant construire des routes, des oléoducs, des gazoducs, des mines et autres projets industriels dans des zones désignées comme "habitat essentiel" pour une espèce menacée. L'administration démocrate a annoncé son intention de revenir entre autres sur ces deux mesures. Une loi va être rédigée, qui devra faire l'objet d'une période de commentaires publics avant de pouvoir être finalisée. "Nous sommes reconnaissants que l'administration Biden avance pour protéger les espèces les plus en danger en renversant des mesures de l'ère Trump, mais le temps presse", a réagi dans un communiqué l'organisation de défense de l'environnement Earthjustice, s'inquiétant que le processus puisse durer "des mois voire des années". (Belga)

