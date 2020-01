Billie Eilish remporte l'"album de l'année" aux Grammy Awards

A seulement 18 ans, Billie Eilish et sa pop iconoclaste ont remporté dimanche à Los Angeles le prestigieux Grammy Award de l'album de l'année pour "When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ".Elle avait face à elle de redoutables jeunes talents de l'acabit de Lizzo ou Lil Nas X, sans compter des stars aguerries comme Vampire Weekend, Bon Iver et Lana Del Rey. L'artiste a également rafflé le Grammy Award de "l'enregistrement de l'année" pour le titre "Bad Guy". A seulement 18 ans, Billie Eilish, avec sa pop iconoclaste, a réalisé le grand chelem dimanche aux Grammy Awards, puisqu'elle a raflé la mise dans les quatre catégories majeures. (Belga)

