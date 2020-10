Bombe dans une madrassa au Pakistan: au moins 4 morts et 34 blessés

Au moins quatre personnes sont mortes et 34 ont été blessées par l'explosion d'une bombe mardi dans une madrassa de Peshawar, grande ville du Nord-Ouest pakistanais, ont indiqué des sources policières."L'explosion s'est produite pendant l'enseignement du Coran. Quelqu'un a emmené un sac (piégé, NDLR) à l'intérieur du séminaire religieux", faisant au moins "4 morts et 34 blessés", a déclaré à l'AFP Waqar Azim, un cadre de la police. La personne ayant apporté la bombe a quitté les lieux peu avant l'explosion, a-t-il ajouté. Mohammad Ali Gandapur (BIEN Gandapur), un autre officier, a confirmé l'attentat et son bilan à l'AFP. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'attentat. Cette attaque survient après des mois d'un relatif calme au Pakistan, et notamment à Peshawar, autrefois ravagée par des attentats quotidiens, mais où la sécurité s'est grandement améliorée. La violence extrémiste a de fait nettement diminué au Pakistan après plusieurs opérations militaires dans les zones tribales frontalières de l'Afghanistan. Mais certains groupes sont toujours capables d'exécuter des attentats. Le Pakistan avait été bouleversé par une attaque des talibans pakistanais contre une école de Peshawar en décembre 2014, qui avait tué plus de 150 personnes, en grande majorité des enfants. La puissante armée pakistanaise avait alors intensifié ses opérations contre les groupes armés. (Belga)

