Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a décroché la pole position du Grand Prix de l'Eifel, 11e manche du championnat du monde de Formule 1 (sur 17), samedi, sur le circuit du Nürburgring (5,148 km), en Allemagne.En 1:25.269, Bottas a devancé de 256/1000e son équipier britannique Lewis Hamilton. Le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen (+0.293) et le Monégasque de Ferrari Charles Leclerc (+0.766) occuperont la deuxième ligne. Vainqueur de deux courses cette saison, en Autriche et en Russie, Bottas signe la 14e pole position de sa carrière, la troisième de la saison. Le Grand Prix débutera dimanche à 14h10. Lewis Hamilton est en tête du championnat avec 205 points, devant Valtteri Bottas (161) et Max Verstappen (128). (Belga)