Boucles de la Mayenne - Deuxième victoire de suite pour Démare, nouveau leader

Arnaud Démare a pris la tête du général grâce à sa victoire dans la troisième étape des Boucles de la Mayenne (2.Pro), samedi, entre Saint-Berthevin et Craon (182 km). Le champion de France, de Groupama-FDJ, s'est imposé au sprint devant le Norvégien Kristoffer Halvorsen (Uno-X) et le Néerlandais Nils Eekhoff (DSM).Quatre coureurs partaient à l'aventure après une quinzaine de kilomètres de course : Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauce WB), le Français Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM), le Colombien Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli - Sidermec) et l'Autrichein Tobias Bayer (Alpecin-Fenix). À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, le groupe de tête se réduisait à deux hommes, Robeet et Bayer. Leur aventure prenait fin à 10 bornes de la ligne. Le sprint massif se terminait par une nouvelle victoire de Démare, vainqueur vendredi de la deuxième étape. Le Français de Groupama-FDJ devançait Halvorsen et Eekhoff pour signer, à 29 ans, la 80e victoire de sa carrière. Trois Belges terminaient dans le top-10, Piet Allegaert (Cofidis) sixième, Emiel Vermeulen (Xeliss-Roubaix Lille Métropole) huitième et Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise) neuvième. Démare profite d'une cassure qui a couté de précieuse secondes à Philipp Walsleben pour déposséder l'Allemand d'Alpecin-Fenix du maillot de leader. Dimanche, la quatrième étape reliera Méral à Laval (181 km). Le Français Thibault Ferasse avait remporté la dernière édition, disputée en 2019. (Belga)

