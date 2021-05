Arnaud Démare a signé le triplé en remporté la 4e et dernière étape ainsi que le classement général final des Boucles de la Mayenne (2.Pro), dimanche en France.Après 181 kilomètres entre Méral et Laval, le champion de France s'est imposé devant le Britannique Daniel McLay (Arkéa-Samsic) et le Français Bryan Coquard (B&B Hotels). Le Belge Jordi Warlop (Sport Vlaanderen-Baloise) a terminé 10e. Démare avait déjà levé les bras lors des deuxième et troisième étape après avoir pris la 3e place de la journée inaugurale. Le Français de 29 ans remporte sa 82e victoire en carrière. C'est la 8e fois qu'il enlève le classement général d'une course par étapes. En 2020, il s'était notamment imposé sur les routes du Tour de Wallonie. (Belga)