Bourse de Bruxelles - Wall Street a rejoint les marchés européens à la hausse

Tendance positive lundi en Europe ainsi qu'à l'ouverture de Wall Street. Le BEL 20 gagnait finalement 0,27 pc en s'inscrivant à 4.071,96 points avec 15 de ses éléments en hausse.Ceux-ci étaient toujours emmenés par Melexis (84,00) avec un gain de 2,63 pc. AB InBev (62,26) cédait de justesse 0,03 pc tandis que Ageas (52,96) et KBC (67,62) progressaient de 0,49 et 0,18 pc, Colruyt (50,60) et Elia (92,35) de 0,44 et 0,16 pc. arGEN-X (220,70) et Solvay (110,50) restaient positives de 0,27 et 0,73 pc, Galapagos (59,95) et UCB (77,58) cédant par contre 0,27 et 0,79 pc. Proximus (17,14) gagnait 0,97 pc tandis queTelenet (32,60) perdait 0,91 pc, Orange Belgium (19,50) et Bpost (10,87) gagnant par ailleurs 0,72 et 1,12 pc. Aperam (45,21) et Umicore (50,46) valaient 0,47 et 0,76 pc de plus que vendredi, WDP (30,82) et Aedifica (104,90) progressant de 0,92 et 0,87 pc, Cofinimmo (128,60) de 0,86 pc. Hors indice, MDxHealth (1,38) se distinguait par un nouveau bond de 17,4 pc, Acacia Pharma (2,40) étant positive de 2,8 pc et Hyloris (14,30) de 2,5 pc comme Sequana Medical (9,02). Biocartis (3,91) et Bone Therapeutics (2,35) étaient par contre négatives de 3 et 1,2 pc. Engie (12,64) reculait de 3,8 pc mais gagnait 0,2 pc si on tenait compte de son détachement de coupon. Bekaert (39,34) et EVS (18,96) étaient positives de 1,4 et 1,9 pc, Jensen (27,90) progressant de 2,2 pc tandis que Ontex (10,98) perdait 1 pc. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,2227 USD, contre 1,2199 dans la matinée et 1,2178 vendredi. L'once d'or gagnait 8,65 dollars à 1.882,40 dollars et le lingot se négociait autour de 49.495 euros, en progrès de 30 euros. (Belga)

