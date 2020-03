L'action lancée jeudi par bpost et permettant via l'application cartes postales d'envoyer une carte à ses proches durant la pandémie de coronavirus a permis d'atteindre en une seule journée les quelque 11.000 envois, indique vendredi la porte-parole de l'entreprise.Bpost souhaite par le biais de cette action rapprocher -au sens figuré- les Belges. "Chaque citoyen peut, via notre app, envoyer gratuitement une carte à ses grands-parents, son instituteur ou institutrice ou un(e) ami(e) qui a besoin de soutien...", explique-t-on chez bpost. Il est possible d'envoyer jusqu'à 10 cartes gratuitement via le code promo 'LOVEYOU'. Bpost imprime, affranchit et envoie ensuite les cartes. L'épidémie de coronavirus a fait baisser "de manière globale les envois administratifs", étant donné la fermeture temporaire de la plupart des entreprises. (Belga)