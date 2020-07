Bpost reprend les envois de courrier et colis vers 26 destinations internationales, a indiqué mercredi l'entreprise postale par communiqué.En Asie, il s'agit de l'Indonésie, l'Inde, la Thaïlande, la Malaisie, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines, le Sri Lanka, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, la Jordanie, le Liban et Oman. L'Australie et la Nouvelle-Zélande en Océanie ainsi que l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud complètent la liste à l'international. En Europe, Bpost ajoute l'Albanie, la Bosnie, la Géorgie, la Macédoine, le Kosovo, la Biélorussie et la Turquie aux pays desservis. Depuis mercredi, les lettres et colis vers ces pays peuvent à nouveau être déposés dans les bureaux de poste et les boîtes rouges. Bpost souligne que des retards ne sont toutefois pas à exclure en fonction du nombre de vols et de capacités disponibles, ainsi que des situations locales pour les livraisons. Ces nouvelles destinations s'ajoutent aux pays vers lesquels Bpost a repris les envois le 12 mai dernier (Etats-Unis, Canada, Brésil, Russie et Chine) et le 20 mai (Japon, la Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan et Singapour). Bpost avait annoncé, le 19 mars, qu'elle suspendait temporairement l'envoi de lettres et colis hors Europe, en raison de l'annulation des vols, dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19. (Belga)