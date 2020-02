Brésil: Au moins 400 arrestations lors de l'ouverture du carnaval de Sao Paulo

Au moins 400 personnes ont été placées en détention le premier weekend du carnaval de Sao Paulo, ont indiqué les autorités brésiliennes lundi.Au cours des deux premiers jours de festival, la police a privé de liberté 265 adultes et 21 mineurs, de même qu'arrêté 127 personnes sous le coup d'un mandat, ont détaillé les autorités de sécurité dans une déclaration. La majorité des individus étaient accusés de vol. En plus de ces détentions, "45.017 véhicules ont été inspectés, 24 armes confisquées et 59,9 kilos de drogue saisis", poursuit la déclaration. Le carnival de Sao Paulo est l'occasion pour plusieurs clubs de samba de différents quartiers d'être en compétition lors d'une grande parade. Cette année, 15 millions de festivaliers sont attendus dans les rues de la métropole brézilienne. La fête est toutefois aussi régulièrement le théatre de pillages, vols et bagarres. (Belga)

