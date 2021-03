La veille, James Harden s'est occupé de tout à Portland. Le lendemain, le résultat est bien différent pour Brooklyn, largement battu sur le parquet d'Utah, leader NBA, sur le score net et sans appel de 118-88. Les Nets, orphelins de James Harden mais aussi de Kyrie Irving et Kevin Durant, n'ont pas fait le poids.Le Jazz n'a jamais été inquiété contre une bien pâle équipe new-yorkaise. Donovan Mitchell a compilé 27 points, 6 rebonds et 7 passes en 27 minutes à peine. Trop imprécis, avec 36,1 pour cent aux tirs, les Nets n'ont jamais existé. À l'Est, le choc de la soirée entre Milwaukee et Boston a tourné à l'avantage des Bucks (121-119). Le double MVP en titre Giannis Antetokounmpo n'a pas eu son rendement habituel (13 pts, 8 rbds, 7 passes), la faute à quelques douleurs au genou gauche. Le Grec a laissé les commandes de la partie à son lieutenant Khris Middleton, qui s'est montré décisif avec 27 unités et 13 rebonds. Les Celtics, pourtant menés de 25 points, ont failli signer le retour de la soirée mais l'Allemand Daniel Theis a loupé le tir de la gagne à trois points. Jaylen Brown et Kemba Walker ont respectivement inscrit 24 et 23 points. Toronto, seulement 11e à l'Est, a enfin arrêté l'hémorragie. Après neuf revers de rang, le champion 2019 s'est imposé 135-111 contre Denver. Les Raptors ont même signé un nouveau record de franchise avec 24 tirs à 3 points réussis sur une seule rencontre. Pascal Siakam a terminé meilleur marqueur de la partie avec 27 points, 8 rebonds et 6 passes. Côté Nuggets, Nikola Jokic et Jamal Murray ont inscrit 20 points chacun. Denver est 5e à l'Ouest. Les Los Angeles de Clippers de Kawhi Leonard se sont imposés 101-134 à San Antonio dans le sillage de l'ancien joueur des Spurs. Dominateur, il a compilé 25 points, 7 rebonds, 5 interceptions et 3 passes. Les Clippers sont troisièmes à l'Ouest et reviennent à une victoire de Phoenix, battu sur le fil par Orlando (112-111) grâce à un tir décisif du Français Evan Fournier (21 points). Nikola Vucevic, 27 unités et 14 prises, a aussi été déterminant pour le Magic. (Belga)