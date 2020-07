Brussels Airlines - Le projet d'accord doit mener à une croissance bénéficiaire - A. De Croo

Le projet d'accord conclu mardi entre le gouvernement belge et le groupe allemand Lufthansa en vue du sauvetage de Brussels Airlines doit mener à une croissance bénéficiaire pour la compagnie aérienne belge, a affirmé mardi soir le ministre des Finances Alexander De Croo (Open Vld). Le ministre a présenté le contenu de l'accord au comité ministériel restreint réuni dans la soirée."Avec l'accord social et le nouveau business plan pour Brussels Airlines, le soutien de l'état doit mener à une croissance bénéficiaire pour la compagnie aérienne, après la crise du coronavirus. C'est non seulement important pour les perspectives d'emploi, mais aussi pour le rôle économique du cluster entourant Brussels Airport, le deuxième pôle économique le plus important du pays", a commenté le ministre après la réunion. M. De Croo a confirmé les détails de l'accord rendus publics plus tôt dans la journée. Le projet d'accord sera prochainement présenté à la Commission européenne. Le gouvernement belge, les conseils d'administration du groupe Lufthansa et de Brussels Airlines, ainsi que de fonds de stabilisation de l'économie allemande doivent donner leur feu vert d'ici la fin du mois pour que l'accord puisse se concrétiser. Le ministre De Croo a enfin tenu à remercier tant les syndicats que la direction de Brussels Airlines pour les efforts auxquels ils ont consenti pour arriver au projet d'accord. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.