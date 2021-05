Les passagers de Brussels Airlines ayant des besoins médicaux spécifiques peuvent désormais bénéficier d'un service payant d'accompagnement et d'assistance personnalisés avant, pendant ou après leur vol, annonce mercredi la compagnie aérienne. Elle a en effet conclu un partenariat avec Medical Travel Companions afin d'élargir sa gamme de services d'assistance spéciale.Les passagers peuvent choisir parmi un ensemble de prestations personnalisées qu'ils peuvent réserver en fonction de leurs besoins spécifiques. Selon la formule choisie, les services prévoient un accompagnement qualifié par un membre du personnel soignant (infirmier ou médecin), détaille Brussels Airlines. Ces accompagnants sont à même d'intervenir en cas d'urgence et prêtent assistance - avant, pendant et après leurs vols - aux passagers qui le souhaitent. "Dans la situation actuelle, il peut s'agir par exemple de les guider vers un test PCR", illustre la compagnie, qui est une des seules occidentales à proposer ce service, aux côtés de ses homologues du groupe Lufthansa. Le service s'adresse à un large public, comme les familles avec de jeunes enfants, les personnes âgées et les passagers à mobilité réduite ou souffrant de problèmes médicaux qui nécessitent une assistance ou souhaitent plus d'autonomie. Les frais dépendent du service demandé et vont d'environ 450 à plus ou moins 2.900 euros. (Belga)