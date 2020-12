Brussels Airlines reprendra comme prévu mercredi ses vols vers et depuis le Royaume-Uni, confirme mardi une porte-parole. Ceux-ci avaient été suspendus lundi et mardi à la suite de la découverte d'une nouvelle souche du virus outre-Manche.Des conditions sont en vigueur jusqu'au 31 décembre pour les vols depuis la Grande-Bretagne vers Bruxelles. Par exemple, seuls les passagers qui disposent d'une résidence en Belgique ou de la nationalité belge peuvent se rendre à Bruxelles. Ceux qui effectuent un transit à Bruxelles avec une destination finale hors de l'Union européenne peuvent aussi voyager, à condition de remplir les conditions d'entrée dans le pays de destination. Les voyages pour des raisons essentielles sont aussi permis (déplacement professionnel de personnel médical, visite d'un enfant ou d'un conjoint, ...). La compagnie aérienne renvoie vers le site internet diplomatie.belgium.be pour davantage d'information. Les vols de Brussels Airlines depuis la Belgique vers le Royaume-Uni reprendront comme prévu mercredi et tous les passagers seront acceptés. Le gouvernement fédéral avait prolongé de 24 heures lundi soir l'interruption du trafic de passagers avec le Royaume-Uni. (Belga)