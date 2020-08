Après son record personnel sur 200 mètres, samedi, au GP Mingels, Camille Laus (RCB) a dominé dimanche le 400 mètres du Brussels Grand Prix en 52.55 secondes.A une semaine des championnats nationaux qui se dérouleront les 15 et 16 août au Stade Roi Baudouin, Camille Laus a montré une bonne condition à l'occasion de son week-end de rentrée en compétition, samedi au GP Mingels, dimanche au Brussels Grand Prix. "Je suis très contente de pouvoir recourir en compétition car cela fait de longs mois que nous attendions de reprendre", a indiqué Camille Laus. "Je savais que je tournais bien à l'entraînement et mon 200 m du GP Mingels m'a mise confiance, avec un record personnel à la clé (23.60), sans réelle préparation pour cette distance. Au Brussels Grand Prix, j'ai voulu disputer un 400 mètres en confiance. Je suis partie à l'aise, voulant tout donner dans la dernière ligne, ce que j'ai fait. J'avais encore de l'énergie et je sais désormais que je peux mieux répartir ma course et gagner quelques dixièmes dans la première partie sans trop en perdre vers la fin." Camille Laus courra le 400 mètres tant au championnat national qu'au Mémorial Van Damme. "Je prends cette année comme une expérience sur le tour de piste, j'ai envie de faire de bons chronos." (Belga)