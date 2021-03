Bruxelles lance un prix d'architecture

La Région de Bruxelles-Capitale se dote d'un prix d'architecture pour récompenser des réalisations récentes, à Bruxelles ou en dehors de Bruxelles s'il s'agit de bureaux de la capitale. Le "Brussels architecture prize" sera décerné à quatre catégories: petite intervention (moins de 1.000 mètres carrés), grande intervention, espace public et extra muros, annoncent vendredi urban.brussels et A+ Architecture in Belgium, à l'initiative du projet.Outre ces quatre catégories, deux distinctions honorifiques seront décernées: le "lifetime achievement award", pour un architecte ou bureau bruxellois ayant apporté des changements positifs pour Bruxelles par un engagement de longue durée, et le "promising architect", pour de jeunes bureaux de la Région dont les associés ont moins de 40 ans. C'est un jury professionnel international composé d'architectes étrangers de renom et de personnes clés de la scène de l'architecture internationale ayant un lien avec Bruxelles qui se chargera d'une présélection de 32 nominés et, dans un deuxième temps, du choix des quatre lauréats. Un jury public choisira un projet favori parmi les projets nominés, toutes catégories confondues. Celui ayant recueilli le plus de votes remportera le prix du public du Brussels Architecture Prize. Les bureaux peuvent soumettre leurs projets, livrés entre 2018 et juin 2021, jusqu'au 31 mai prochain via le site www.brusselarchitectureprize.be. Plusieurs événements, comme des conférences ou visites guidées, seront organisés en parallèle. La remise des prix est prévue pour le mois de décembre. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.