À partir du mois de mars, Bruxelles Mobilité va cartographier en 3D les espaces extérieurs, bâtiments et infrastructures telles que les tunnels, gares et stations de métro de la capitale afin d'optimaliser la gestion de l'espace public. En mars toujours, débutera le programme d'asphaltage annuel de l'agence bruxelloise. Quelque cinq millions d'euros y sont consacrés.Après un projet-pilote en 2019 dans le quartier Montgomery, Bruxelles Mobilité réalisera une cartographie 3D complète de l'ensemble de la capitale, grâce à des véhicules équipés de systèmes Lidar, de capteurs GPS et de scanners à 360 degrés. Les données ainsi récoltées se retrouveront ensuite dans une banque de données géo-référencée qui permettra à Bruxelles Mobilité de mieux identifier les problèmes de revêtement ou de marquage et d'ainsi mieux gérer l'ensemble des équipements des voiries. "Nous investissons avec le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) dans une nouvelle technologie qui va nous permettre de mieux connaître l'état réel des voiries pour les entretenir de manière optimale et mieux planifier nos travaux", a déclaré la ministre bruxelloise chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Elke Van den Brandt (Groen). Le mois de mars marque aussi le coup d'envoi du programme d'asphaltage de Bruxelles Mobilité. Ce rafraîchissement annuel des voiries de la capitale représente un budget de cinq millions d'euros. Les travaux se dérouleront durant trois week-ends consécutifs, précisément à la rue de Fiennes, à côté de la place Bara (6 au 8 mars), à l'Avenue Alfred Solvay située entre l'avenue Delleur et la chaussée de la Hulpe (13 au 16 mars) et au boulevard de Lambermont, entre les avenues Eugène Demolder et Princesse Elisabeth (20 au 23 mars). D'autres entretiens auront par ailleurs lieu avenue Brugmann, rue Royale (entre Sainte-Marie et Botanique), chaussée de Louvain, chaussée de Wavre, avenue Herrmann-Debroux... Enfin, comme à chaque printemps, Bruxelles Mobilité va rechercher les nids-de-poule apparus pendant l'hiver et programmer les diverses interventions à réaliser ces prochains mois. (Belga)