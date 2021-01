Le Bayern, satisfait de son effectif actuel, ne recrutera pas au mercato d'hiver malgré sa baisse de forme actuelle, a affirmé dimanche le dirigeant Oliver Kahn."Nous sommes totalement convaincus par cet effectif, c'est pourquoi nous n'allons pas nous préoccuper de transferts hivernaux", a lâché sur Sky l'ancien gardien de but international, successeur désigné de Karl-Heinz Rummenigge comme patron du club. L'entraîneur Hansi Flick avait déjà fait savoir qu'il ne réclamerait aucun renfort en janvier, même s'il a admis que son équipe "manquait de fraîcheur" depuis quelques temps. Pour plusieurs experts du foot allemand, la qualité du banc du Bayern est pourtant insuffisante pour une équipe aussi ambitieuse. "L'effectif, dans sa largeur, n'est pas à la hauteur d'une équipe dont le but était de regagner le triplé", juge notamment Lothar Matthäus, ancienne gloire du club et Ballon d'Or 1990. Les Bavarois ont remporté le titre honorifique de champion d'hiver de la Bundesliga en battant Fribourg 2 à 1 dimanche. (Belga)