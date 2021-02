Le RB Leipzig a annoncé, dans la foulée de sa victoire contre Augsbourg vendredi soir, avoir levé l'option d'achat concernant Angelino. Prêté depuis janvier 2020 par Manchester City, l'offensif latéral gauche appartient désormais au club allemand, où il est lié jusqu'en juin 2025.Angelino, pion très important du système de son entraîneur Julian Nagelsmann, affiche de très belles statistiques. En 47 apparitions toutes compétitions confondues pour Leipzig, il a marqué 9 buts et délivré 16 assists. Le gaucher a notamment brillé sur la scène continentale cette saison, décisif à six reprises (3 buts - 3 assists) en l'espace des six matches de poules de son équipe en Ligue des Champions. Angelino tentera de continuer sur sa lancée mardi contre Liverpool lors du huitième de finale aller. "Angelino est un très bon joueur, extrêmement important dans notre jeu. Depuis le début, il joue un rôle clé pour nous. Bien qu'il se soit très bien et rapidement développé, il a encore du potentiel. Il veut toujours trouver un moyen de s'améliorer, ce qui est très impressionnant", a déclaré son entraîneur Nagelsmann. Leipzig, victorieux 2-1 d'Augsbourg en lever de rideau de la 21e journée de Bundesliga, est 2e au classement à quatre longueurs du Bayern Munich, qui jouera lundi contre l'Arminia Bielefeld. (Belga)