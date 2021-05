Robert Lewandowski a inscrit son 41e but de la saison en Bundesliga samedi lors de la victoire du Bayern Munich face à Augsbourg (5-2) lors de la 38e et dernière journée de Bundesliga. L'attaquant polonais bat ainsi le record du légendaire Gerd Müller qui avait planté 40 buts lors de la saison 1971-1972, aussi sous le maillot du Bayern.Lewandowski, 32 ans, devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga. Ce 41e but historique s'est fait attendre, le meilleur joueur Fifa-2020 ne faisant trembler les filets qu'à la 90e minute. (Belga)