Miroslav Klose, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 16 goals en phase finale, pourrait bientôt revenir sur le devant de la scène dans un rôle d'entraîneur. L'ancien prolifique attaquant allemand est courtisé par Hansi Flick, T1 du Bayern Munich.Arrivé début novembre 2019 après le départ de Niko Kovac, Hansi Flick a récemment été prolongé jusqu'en 2023. Le coach bavarois a fait état de son envie de travailler avec Miroslav Klose. Flick était assistant de l'équipe nationale à la Coupe du monde 2014 quand la Mannschaft a remporté sa quatrième étoile. Il apparaît que la décision appartienne désormais au meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Allemagne (71 buts en 137 matches). Actuel entraîneur des U17 bavarois, Klose pourrait donc rejoindre le staff de l'équipe première alors que son contrat arrive à terme cet été. "Je connais 'Miro' depuis très longtemps et je sais que c'est une personne loyale, sympathique et dotée de compétences sociales élevées. Je pense qu'il constituerait un atout pour notre staff", a déclaré Flick. "A lui de décider." Thomas Müller, son ancien équipier tant en sélection qu'au Bayern, n'a pas manqué d'en faire l'éloge. "Une de ses grandes forces était de savoir lire le jeu. Il était très intelligent dans ses lignes de course", a analysé Müller. "Évidemment, comprendre le jeu peut aider dans une carrière d'entraîneur." Klose, qui a occupé un poste dans le staff du sélectionneur allemand Joachim Löw pendant près de deux ans, continue de se former. En juin, il prendra part à des cours d'entraîneur dispensés par la Fédération allemande de football (DFB) si la situation liée à la pandémie de Covid-19 le permet. L'ancien pensionnaire du Werder Brême, du Bayern et de la Lazio a déclaré que ce nouveau diplôme lui permettrait d'avoir une position d'entraîneur d'une équipe professionnelle. Un rôle d'assistant au Bayern pourrait être sa prochaine étape. (Belga)