Le Bayern Munich a été tenu en échec 3 buts partout par l'Arminia Bielefeld, où Michel Vlap a brillé avec un but et un assist pour son premier match, lundi, lors de la 21e journée du championnat d'Allemagne.Prêté par Anderlecht, Vlap a ouvert le score dès la 9e minute d'une frappe du gauche de l'entrée du rectangle. Sur corner, le Néerlandais a ensuite déposé le ballon sur la tête d'Amos Pieper pour le 0-2 (37e). Robert Lewandowski (48e) a réduit l'écart en début de seconde période. Une minute plus tard, Christian Gebauer redonnait un avantage de deux buts aux visiteurs, avec Vlap au départ de l'action. Le Bayern parvenait à revenir à égalité grâce à Corentin Tolisson (57e) et Alphonso Davies (70e). Le Bayern, qui restait sur cinq victoires de suite en championnat, trône en tête de la Bundesliga avec 49 points, cinq de plus que Leipzig. Bielefeld (18 points), où Nathan De Medina est resté sur le banc, est seizième et barragiste pour le maintien. (Belga)