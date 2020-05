Canada: Trudeau annonce l'interdiction de 1.500 modèles d'armes d'assaut

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé vendredi l'interdiction immédiate de plus de 1.500 modèles d'armes d'assaut de calibre militaire, moins de deux semaines après la pire tuerie de l'histoire du pays, qui a fait 22 victimes."Ces armes n'ont été conçues qu'à une seule et unique fin: tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Et elles n'ont aucune utilité et n'ont pas leur place au Canada", a-t-il dit lors de sa conférence de presse quotidienne. (Belga)

