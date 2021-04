Tous "les navires en attente" depuis l'échouement de l'Ever Given, un immense porte-conteneurs qui s'était retrouvé coincé en travers du canal de Suez le 23 mars, ont quitté la voie navigable, a annoncé samedi l'Autorité du Canal de Suez (SCA)."L'amiral Ossama Rabie, président de la SCA, a annoncé samedi que l'ensemble des navires en attente dans le canal depuis l'échouement du porte-conteneurs panaméen Ever Given avaient traversé" l'isthme de Suez, selon un communiqué de l'autorité. (Belga)