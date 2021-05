Capra retire un fromage de chèvre affiné de la vente

La société Capra indique vendredi retirer de la vente un fromage de chèvre affiné en raison de la possible présence de morceaux de plastique dans le produit. Il a été distribué par les magasins Jumbo, Intermarché, Makro, Lambrechts, Provera, Match et Spar.Capra demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente, où ils seront remboursés. (Belga)

