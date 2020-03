Boca Juniors a remporté le titre de champion d'Argentine de football grâce à sa victoire 1-0 sur Gimnasia La Plata, samedi, lors de la 23e et dernière journée. Les 'Xeneise' remportent le championnat avec un point d'avance sur leur grand rival, River Plate.River Plate pointait pourtant en tête du championnat à l'entame de la dernière journée avec un point de plus que Boca. Mais le 'Millonario' a été accroché sur la pelouse de l'Atlético Tucuman (1-1). L'ancien Anderlechtois Matias Suarez a marqué le but de River Plate (35e), répliquant à celui de Toledo pour les locaux (19e). Dans le même temps, Carlos Tevez faisait exploser la Bombonera d'une frappe tendue de l'entrée du rectangle à la 72e minute, offrant le titre à Boca. C'est le 34e sacre de Boca Juniors. Diego Maradona, entraîneur de Gimnasia, a été ovationné lors de son apparition sur la pelouse par les supporters de Boca Juniors, un club où il a joué à deux reprises (1981-1982 et 1995-1997). (Belga)