Casper Pedersen a ajouté une 3e victoire à son palmarès, la plus belle, en s'adjugeant la classique française Paris-Tours (1.Pro) dimanche. A 24 ans, le Danois de l'équipe Sunweb a été champion d'Europe Espoirs (U23) en 2017 - devant Cosnefroy et le Suisse Marc Hirschi - et a remporté une étape du Tour du Danemark la même année.Dimanche, il a battu dans un sprint à deux le Français Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale). Les deux hommes s'étaient mis d'accord pour rouler jusqu'au bout évitant ainsi le retour des poursuivants, dont Aimé De Gendt (Circus-Wanty Gobert). Sunweb s'en sort finalement bien après avoir vu les espoirs de victoire s'envoler pour son chef de file, Soren Kragh Pedersen, victime d'une chute à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Sunweb fera finalement 1 et 3 avec le podium complété par le Néerlandais Joris Nieuwenhuisen. "C'est vraiment un super résultat pour moi. Je sentais bien que je pouvais faire quelque chose ici parce que je sors en très bonne forme du Tour de France et j'étais super motivé. Le plan était d'être devant dans le final. Soren nous avait bien dit qu'il y avait souvent des attaques dans le final et quand il y en a eu ce groupe dès la première portions pavées, il fallait y aller. Romain Bardet a contre-attaqué et j'ai suivi pour rejoindre le groupe de tête. Soren a chuté en fait juste avant cette attaque et n'était pas devant pour y aller aussi. Dans les courses espoirs, j'ai déjà sprinté plusieurs fois avec Cosnefroy. Il est un peu moins rapide que moi donc j'étais confiant. J'avais juste un peu peur dans les montées où il m'a mené la vie dure, je le reconnais." (Belga)