Avec son trio de Diables rouges, Leicester a débuté la saison 2020-2021 par une victoire 0-3 à West Bromwich Albion dimanche. Timothy Castagne a réussi ses débuts en ouvrant la marque pour les Foxes sur une passe de Dennis Praet (57e, 0-1). Youri Tielemans était également titulaire.Jamie Vardy a pris les deux autres buts à son compte en transformant deux penalties (73e, 83e). Praet a été remplacé par James Maddison entre les deux tirs (75e). Aux Pays-Bas, l'Ajax est allé s'imposer 0-1 au Sparta Rotterdam avec Michael Heylen en défense. Le Brésilien Antony a inscrit l'unique but de la rencontre d'un tir à distance (38e). Pourtant, les Ajacides ont joué à dix suite à l'exclusion précoce de Nicolás Tagliafico pour une faute de main (27e). Heracles, qui a perdu son buteur Cyriel Dessers, a pris les trois points contre La Haye (2-0). Chez les perdants, Dante Rigo et Samy Bourard étaient titulaires mais ont tout deux été remplacés respectivement à la 63e et 64e minute. Rai Vloet (49e) et Silvester van der Water (70e) avaient inscrit les deux buts de l'équipe d'Almelo quand Boy Kemper, le défenseur de La Haye, a reçu la carte rouge (72e, 2 jaunes). Le FC Emmen s'est incliné 3-5 face au VVV Venlo. Chez les visités, Sekou Sidibe a fait ses débuts en montant au jeu à la 88e alors que le score était de 3 partout. Dans le camp des visiteurs, Nezar S'rifi est resté sur le banc. En France, Reims a été battu 1-0 à Angers sur un but de Stéphane Bahoken (55e). L'attaquant camerounais avait auparavant raté la transformation d'un penalty accordé pour une faute de Wout Faes, qui a été exclu (42e). Par contre, Thomas Foket a joué tout le match et Thibault De Smet a fait banquette. (Belga)