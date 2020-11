L'infectiologue et ancienne présidente du groupe d'experts chargé de la stratégie de sortie du confinement (Gees), s'exprimant au micro de la VRT, a qualifié les nouvelles mesures sanitaires décidées par le gouvernement de "très strictes, mais aussi très courageuses", à l'issue du Comité de concertation vendredi soir.Le Comité a pris des mesures beaucoup plus strictes que certains des pays voisins. Selon Mme Vlieghe, il reste à voir quel sera l'effet des règles plus souples chez ceux-ci. "Nous devons voir comment la situation évolue en Allemagne, par exemple". L'infectiologue a ainsi apporté son soutien aux gouvernements du pays: "Je les suis dans leur ambition de tout garder sous contrôle. Le virus peut parfaitement se transmettre lors des réunions de famille. Il n'est pas tenable de s'asseoir à la table avec quatre, six ou huit personnes". (Belga)