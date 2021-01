La Province de Liège apportera de nouveau son soutien financier et promotionnel aux organisateurs d'événements actifs sur le territoire provincial. Sur 71 dossiers introduits, 64 seront soutenus en 2021, a indiqué jeudi la fédération du tourisme de la province de Liège.En 2020, Wallonie Belgique Tourisme avait décidé de mettre la nature à l'honneur. Intitulée Wallonie Destination Nature, l'opération se poursuivra en 2021 sachant que le secteur a été fortement impacté par la pandémie de Covid-19. "En raison de la crise sanitaire, bon nombre d'événements ont malheureusement dû être reportés, voire annulés. Si l'événement n'a pu avoir lieu, l'octroi des subsides a malgré tout été conservé au gré des frais déjà engagés", signale la fédération du tourisme. La Province de Liège, via sa fédération du tourisme, apportera une nouvelle fois un soutien financier et promotionnel aux organisateurs d'événements proposant, sur le territoire provincial, un projet à vocation touristique sur le thème de la nature. Une enveloppe de 100.000 euros y a été consacrée. Sur les 71 dossiers introduits, 64 seront soutenus cette année. "Les organisateurs d'événements ont été particulièrement riches sur les déclinaisons apportées à la thématique. Certains projets sont véritablement emballants", souligne Claude Klenkenberg, député provincial et président de la fédération du tourisme. Ces événements, prévus en divers lieux du territoire provincial, prennent différentes formes. Des expositions, des chasses au trésor, des excursions à vélo, des croisières en bateau, des activités sportives ou encore des journées consacrées à la nature et autres rendez-vous sur des thématiques plus ciblées sont notamment au programme. (Belga)