Roman Polanski a été récompensé vendredi du César de la Meilleure réalisation pour "J'accuse", ce qui a valu le départ précipité de la cérémonie de l'actrice française Adèle Haenel. Celle-ci a récemment dénoncé des faits d'agressions sexuelles de la part du réalisateur Christophe Ruggia.Roman Polanski et Robert Harris ont aussi remporté le César de la Meilleure adaptation et des Meilleurs costumes (Pascaline Chavanne). Le réalisateur et l'équipe de son film "J'accuse", y compris l'acteur Jean Dujardin qui joue le rôle principal, avaient décidé de ne pas se rendre à la cérémonie des César alors que son long métrage sur l'Affaire Dreyfus a récolté douze nominations. Par ailleurs, Roschdy Zem dans "Roubaix, une lumière" et Anaïs Demoustier dans "Alice et le maire" venaient d'être nommés respectivement meilleurs acteur et actrice. (Belga)