Meilleur Belge, Stenn Goetstouwers a pris dimanche la 18e place du triathlon de moyenne distance de Santk Pölten, en Autriche, comptant pour le circuit Challenge Family. L'épreuve a été remportée par l'Allemand Frédéric Funk devant ses compatriotes Jan Stratmann et Maurice Clavel. Pieter Heemeryck a abandonné.Irrésistible à vélo, Funk a bouclé les distances de 1,9km à la nage, 90km en vélo et 21,1 km à pied en 3h44.49, devançant de 4:35 Stratmann et de 5:06 Clavel. Après la natation, Christophe De Keyser, qui effectuait ses débuts sur moyenne distance, occupait la 2e position, mais a dû rentrer dans les rangs par la suite sur le semi-marathon. Pieter Heemeryck s'est lui aussi mêlé à la course pour le podium jusqu'à la 2e transition, avant de connaître une nouvelle défaillance en course à pied. Comme à Dubaï et à Gran Canaria, le Louvaniste a jeté l'éponge à peine lancé dans la 3e discipline. Au final, c'est Stenn Goetstouwers qui termine premier Belge, 18e en 3h56:27. Kenneth Vandendriesche est 26e (3h58:19), Tom Mets 31e (3h59:46), Victor Alexandre 35e (4h02:12), Sander Heemeryck 38e (4h06:3) et Christophe Dekeyser 47e (4h09:24). Chez les dames, la victoire est revenue à l'Allemande Anne Haug en 4h20:17, devant la Suissesse Imogen Simmonds, 2e en 4h20:31, et la Danoise Maja Stage-Nielsen (4h29:36). (Belga)